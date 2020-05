Dídimo Heleno

A trajetória do ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sergio Moro é, no mínimo, peculiar. Num passado recente ele gozou do epíteto de “juiz herói” – o que eu particularmente repudio, na medida em que apenas cumpriu com sua obrigação – por conta da atuação durante a operação Lava Jato e suas incontáveis…