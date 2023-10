A atriz Fernanda Montenegro propôs ação no Rio de Janeiro contra o seu vizinho, alegando danos causados em sua residência após obras não autorizadas pelo condomínio. Ela diz que sofre com inundações e vazamentos em seu apartamento desde que o morador começou a realizar mudanças na infraestrutura em sua propriedade, sem finalizá-las. Além disso, diz que o apartamento do vizinho está abandonado e habitado por cupins.

Ela pede liminar para que o vizinho realize as reformas no apartamento para sanar os problemas, bem como indenizá-la por danos morais no valor de R$ 20 mil. Porém, a julgadora negou o pedido, uma vez que “o pleito contido na peça exordial carece dos pressupostos legais para a sua concessão”. A magistrada preferiu deixar para analisar no mérito após a resposta do réu. Veja que até a grande Montenegro pode sofrer com essas questões mundanas. (Processo 0920152-36.2023.8.19.0001).