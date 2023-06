Dídimo Heleno

A juíza federal Taís Ferracini assumiu o comando da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Matgo Grosso do Sul (Ajufesp). Ela é titular da 14ª Turma Recursal da Justiça Federal de São Paulo e, em entrevista concedida à revista eletrônica Conjur, demonstrou incômodo com a atual situação da categoria que, segundo ela, está passando por um “momento bastante delicado”.

Para a juíza, “dentre as carreiras jurídicas, a magistratura é a que possui a maior carga de responsabilidade, de trabalho e de restrições à vida comum. Diante desse quadro, a carreira precisa compensar esse estado de coisas. Seja por aspectos remuneratórios, seja por outros aspectos que não dizem respeito à remuneração, mas a uma valorização pessoal, ao prestígio da carreira”.

Ela diz, ainda, que “o trabalho da associação exige muita articulação política. Há também desafios externos que se avizinham com problemas múltiplos na carreira federal, que vão desde defasagens remuneratórias decorrentes da ausência de reajustes inflacionários, que perderam muito seu poder de compra, à ausência do sentido de carreira que temos pela estruturação atual”.

Ela acrescenta: “Temos ainda uma outra questão que diz respeito ao teletrabalho, que mostrou-se uma alternativa viável para melhor distribuição dos recursos, com economia de gastos e ganhos de produtividade. É uma solução que vinha se mostrando bastante moderna e adequada. Entretanto houve a superveniência de uma regulamentação pelo CNJ sobre o tema, que no nosso modo de ver não atentou para as peculiaridades de cada tribunal e, especificamente no nosso caso, não permite os mesmos ganhos balanceados ao interesse público”.

Sobre machismo e sexismo na categoria, pontuou: “O machismo e o sexismo dentro da magistratura já foram muito maiores. Em um passado não tão distante, as mulheres sequer eram aprovadas nos concursos de magistratura. No TJ-SP, um tribunal bastante conservador, as primeiras mulheres foram somente aprovadas no ano de 1980, que é recente se formos pensar em toda a luta da mulher pela igualdade, por sua inserção no mercado de trabalho. Ainda mais se pensarmos que no TJ existem concursos desde o ano de 1922”.

Ela falou também sobre o êxodo na magistratura: “A gente vem observando esse movimento de troca de carreira por magistrados. De magistrados antigos, altamente qualificados. É uma perda para a sociedade. Esse movimento era impensável até um tempo atrás, em que a magistratura era a carreira mais desejada entre as carreiras jurídicas de estado. E não existe só abandono para outras carreiras de Estado, mas também um abandono para ingresso na iniciativa privada. Esse êxodo é preocupante”.