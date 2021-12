Minha gambá, minha vida

Uma mulher que mora em Americana (SP) e se intitula “pessoa comprometida com as causas de proteção de animais domésticos e silvestres” acaba de receber judicialmente a guarda de uma gambá fêmea, cujo apelido é “Catarina”, que teve a mãe morta e a deixado órfã. Para o juiz Márcio Roberto Alexandre, isso não abre um “precedente perigoso”, pois foi realizada uma análise minuciosa do caso e…