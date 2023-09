Dídimo Heleno

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o princípio da insignificância é aplicável ao contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar mil maços. Mas não vale para o reincidente. Se for a primeira vez, tudo bem. Com isso, a Corte estabeleceu tese em recursos repetitivos sobre quais hipóteses será possível a ocorrência de crime de contrabando de cigarros, o que é bastante corriqueiro nas fronteiras nacionais.

Segundo esse entendimento, que foi estabelecido por maioria no STJ, o Poder Judiciário está a dizer que não vale a pena investir no processo e na condenação de quem é pego com pequena quantidade de maços de cigarros contrabandeados, solicitação essa que foi feita pelo próprio Ministério Público Federal durante o julgamento.

A subprocuradora da República, Raquel Dodge, explicou a situação: “Fato é que o que o Ministério Público Federal quer não é a impunidade: é, diante de uma dificuldade de pessoal, concentrar a atuação criminal na descoberta de quem são os mandantes e financiadores desse tipo de organização criminal”.

Segundo esse raciocínio, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal e o sistema prisional acabam ficando sobrecarregados por esse tipo de caso, tomando muito tempo e recursos que poderiam ser empregados na investigação e punição de grandes contrabandistas do produto. Ou seja, o “contrabandistinha” não interessa.

Quem trouxe tais argumentos em seu voto foi o ministro Sebastião Reis Júnior, tendo sido acompanhado pelos ministros Rogerio Schietti, Reynaldo Soares da Fonseca, Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz, bem como o desembargador convocado Jesuíno Rissato. Foram vencidos o relator, ministro Joel Ilan Paciornik, e o desembargador convocado João Batista Moreira, que votaram pela impossibilidade de se reconhecer a insignificância nesse tipo de conduta, posição que, até então, prevalecia nas turmas que julgam temas criminais no Superior Tribunal de Justiça.

O relator foi incisivo ao dizer que esse tipo de crime ofende diretamente a saúde pública, e o fato de não se respeitar a lei levará ao maior consumo de cigarros contrabandeados e, por conseguinte, ao aumento do tabagismo, doença que gera outras enfermidades e serve para elevar os custos de manutenção do sistema público de saúde e da saúde complementar. E acrescentou que isso tudo fere a segurança pública, uma vez que qualquer tipo de apreensão, mesmo que pequena, não descarta que tenha havido atuação prévia e cíclica de organizações criminosas com base no exterior e que usam rotas adotadas pelo tráfico de drogas e armas. O voto vencido me pareceu tão lúcido... O vencedor me pareceu tão fora de propósito... Vida que segue. (REsp 1.971.993 e REsp 1.977.652).