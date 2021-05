Metas nacionais do Judiciário

O Programa Justiça 4.0 é o responsável pelo impulsionamento tecnológico do Judiciário brasileiro, podendo se transformar em uma das Metas Nacionais para o ano de 2022, segundo proposta apresentada durante a 1ª Reunião Preparatória do Encontro Nacional do Poder Judiciário, uma realização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido no último dia 11.

A proposta traz previsão de que…