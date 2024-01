O Tribunal de Justiça de Brasília manteve a condenação de um hospital, o qual terá de pagar indenização a um paciente por deixado materiais metálicos esquecidos em seu ombro durante uma cirurgia. O valor é de R$ 1.766,71 por danos emergentes, R$ 2.150,82 por lucros cessantes, e R$ 30 mil por danos morais.

Consta que o homem foi submetido a um procedimento no ombro em razão de perda de cartilagem, razão pela qual sentia muitas dores. Ele ficou quatro meses afastado do trabalho, mas, quando retornou, as dores persistiram, tendo procurado novamente o hospital, oportunidade em que foi constatado que houve erro médico, em razão do esquecimentos dos metais no ombro.

Foi realizada nova cirurgia para a retirada dos objetos, mas o paciente teve a infeliz notícia de que eles já havia migrado para outras partes da musculatura do ombro e que, portanto, terá que conviver com esse corpo estranho dentro do seu corpo, havendo comprometimento da mobilidade, além das dores.

O hospital alegou que é responsável pelos serviços hospitalares, não pelos serviços médicos, e disse que o paciente já tinha as dores nos ombros quatro meses antes da cirurgia. Porém, o julgador do caso não deu razão ao hospital, mas ao paciente, diante das provas acostadas aos autos. (Processo 0002522-17.2017.8.07.0007).