Ainda em 2017 um pai passeava com a sua filha no Shopping Nilópolis Square, no Rio de Janeiro, quando resolveu comprar um bilhete da loteria “Rio de Prêmios”. Sua filha, menor de idade, preencheu o bilhete com os seus próprios dados, sem que o genitor tivesse conhecimento.

Quando ocorreu o sorteio, em 18 de junho de 2017, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro – Loterj, se recusou a pagar o prêmio alegando que menores de idade são proibidos de participar de jogos de azar. O pai, então, ingressou na Justiça e a adolescente receberá o prêmio, segundo decisão do TJRJ, que entendeu não haver proibição na participação de menores em jogos de loteria.

A relatora, desembargadora Leila Santos Lopes, não acatou a alegação da Loterj no sentido de que haveria no verso do cupom a recomendação de que menores não poderiam participar da premiação. A julgadora disse que não houve devida publicidade dessa regra proibitiva. E acrescentou, ainda, que a lei não foi desrespeitada, até porque quem adquiriu o bilhete foi o pai, e não a adolescente.

“O aludido dispositivo não elide o direito ao recebimento da premiação, porquanto esta não tem o condão de desvirtuar ou corromper moralmente o indivíduo em fase de formação, conquanto não tenha sido o adquirente”. Sendo assim, a Corte negou provimento ao recurso da Loterj e acatou o pedido do Ministério Público para que o prêmio seja depositado em conta-poupança até a maioridade da adolescente, que completará 18 anos no próximo mês de julho. O prêmio sorteado foi de R$ 200 mil. (Processo 0011935-31.2017.8.19.0036).