Dídimo Heleno

Durante sustentação oral em sessão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em que se julgava o Habeas Corpus nº 805.492, o advogado da defesa, ao pedir a revogação da prisão preventiva do seu cliente, disse que o profissional da advocacia “é uma espécie de mendigo, um pedinte, um homem que só pede, principalmente na seara criminal”.

Ele não parou por aí e explicou por qual razão fez a comparação. Disse que a vida do advogado é pedir, mas advertiu que é preciso ser humilde e jamais solicitar algo utilizando-se de arrogância. Ele fazia a defesa de um italiano acusado de homicídio qualificado. Apesar da eloquência, os julgadores enxugaram as lágrimas e decidiram manter a prisão do homem.