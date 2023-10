Um médico foi acusado de embriaguez ao volante durante a pandemia da Covid-19, momento em que ele se recusou a fazer o teste do bafômetro alegando medo de se contaminar com o vírus. A defesa disse, ainda, que as testemunhas que narraram os fatos usavam máscaras e que não conseguiram afirmar com certeza se havia odor de bebida alcóolica. O médico é pai de uma criança do grupo de risco que, à época, tinha acabado de se curar da Covid.

O juiz do caso afirmou que as provas não demonstraram qualquer indício de embriaguez do médico e as testemunhas em nada contribuíram para elucidar a questão. “Diante disto, não vejo como sustentar édito condenatório, com suporte exclusivo no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e depoimentos na fase inquisitória, que não encontra eco em nenhum outro elemento de prova judicial. Nada ratifica, nada corrobora que o réu estava na condução de veículo sob efeito de álcool”, concluiu o julgador. (Processo 1004481-45.2021.8.11.0042).