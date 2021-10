Medicamento para câncer

Dídimo Heleno

O Tribunal Regional Federal da 4ª região decidiu que o risco hipotético de reações adversas não é impedimento para que um medicamento seja receitado. Na decisão a União foi obrigada a fornecer o remédio bevacizumabe, um quimioterápico utilizado no tratamento do câncer. No caso, o homem que receberá a droga tem 57 anos e sofre da doença no cólon em…