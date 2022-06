Maus-tratos na empresa

Dídimo Heleno

Em Natal (RN) a 11ª Vara do Trabalho fez uso da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) como garantia da integridade física de uma trabalhadora que mantinha relação de união estável com o ex-patrão e sofreu maus-tratos no ambiente de trabalho. Na sentença, o juiz decidiu pela quitação de todos os direitos trabalhistas da mulher e descartou a possibilidade…