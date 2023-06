Dídimo Heleno

Com o título “Salve a Advocacia Presidente!”, os advogados Coriolano Santos Marinho, primeiro presidente da OAB Tocantins, há 45 anos na labuta; Rubens Dário Lima Câmara, vice-presidente da OAB Tocantins no triênio 2013/2015, há 19 anos na advocacia; e Walter Ohofugi Júnior, presidente da OAB Tocantins no triênio 2016/2018, com 36 anos de profissão, divulgaram uma carta aberta para tratar do julgamento recente do Conselho Nacional de Justiça, em que foi aposentado compulsoriamente o desembargador Ronaldo Eurípedes, do TJTO, por acusação de venda de decisões, cujo nome do atual presidente da OAB Tocantins, Gedeon Pitaluga, também foi envolvido.

Os subscritores da missiva pública cita o conselheiro Sidney Madruga, do CNJ, em que afirma no seu voto que um outro advogado e “Gedeon Pitaluga atuavam como sócios ostensíveis do Desembargador Ronaldo Eurípedes no rateio de ilícito de honorários advocatícios”. Disse, ainda, que o “advogado Gedeon Pitaluga é amigo íntimo, compadre do Desembargador Ronaldo Eurípedes e reiteradas vezes foi apontado como sócio do magistrado no esquema de venda de decisões”.

Os autores da carta dizem que “os crimes apontados na decisão do CNJ constrangem a advocacia perante a sociedade”. E prosseguem: “Não podemos esquecer que a mais nova seccional do Brasil, criada há 34 anos, é fruto do esforço de vários advogados e advogadas, que na medida de suas possiblidades se dedicaram à sua consolidação, não podendo essa história edificante ser enlameada por problemas pessoais de seu Presidente. A quadra nacional e o momento atual da advocacia clamam por uma entidade atuante em suas pautas, a exemplo da discussão sobre o preenchimento da vaga agora aberta no TJ. Como a advocacia terá força e moral para disputá-la com o Ministério Público, num processo de escolha que seria presidido por um dos envolvidos no afastamento? É um acinte, um constrangimento que todos carregam”.

Inconformados com a situação, os advogados questionam: “E o que dizer aos nossos clientes? Como encarar os outros atores do sistema jurisdicional, juízes, promotores, delegados, defensores em nosso cotidiano laboral, ao nos questionarem sobre o ocorrido? A jovem advocacia, com seu carnê cheio de parcelas do FIES, acreditará que conseguirá litigar com esse exemplo dado pelo seu líder mor?”.

Num outro trecho da carta, as subscritores argumentam: “Impossível crer que no quadro da atual gestão não tenhamos profissional apto a assumir o comando da entidade, caso renuncie! E o que dizer na hipótese de afastamento, termos a primeira mulher advogada, materializada na pessoa da Vice-presidente Priscila Madruga, que seria convocada a retirar a entidade desse abismo que se encontra? Talvez seja a hora do tão decantado protagonismo feminino na OAB, muito oportuno na época de campanha!”.

Os causídicos autores da carta fazem questão de deixar bem claro que não pretendem ser candidatos nas próximas eleições da classe e que não estão atacando o direito à ampla defesa, mas tão somente cobrando higidez da entidade, “pois agora temos uma decisão colegiada do CNJ, que retira do atual Presidente os requisitos mínimos, sabidos por todos e todas, para se manter no cargo de maior relevância da entidade”.

E fazem a seguinte solicitação: “Assim, na qualidade de ex dirigentes de Ordem, nos vimos na obrigação em nome da entidade que tanto preservamos e respeitamos, solicitar a V. Sa., Presidente Gedeon Pitaluga, nesta manifestação aberta, que examine sua consciência e tudo que envolve a classe neste momento delicado e tome a atitude correta de se afastar ou renunciar, deixando a advocacia livre para seguir seu caminho, enquanto se defende nos processos em que está envolvido”.

Ao final, os autores da carta asseveram: “Conclamamos, de igual modo, toda advocacia a não se calar, especialmente aqueles que exercem nossa representação na condição de Conselheiros Federais e Estaduais, bem como os membros da atual Diretoria. Sabemos que não é uma fácil decisão, mas o momento exige a coragem de Sobral Pinto que tanto se menciona! Coragem Advocacia!! Coragem Presidente!”. Esta coluna se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos ou declarações por parte do presidente da OAB Tocantins, Gedeon Pitaluga, bem como dos demais envolvidos.