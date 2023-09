Dídimo Heleno

O STF, por meio de voto da lavra do ministro Cristiano Zanin, determinou que o governo federal forneça o medicamento Zolgensma a uma criança de dois anos de idade, esse que é utilizado no tratamento de amiotrofia espinhal (AME Tipo 1) e custa cerca de R$ 6 milhões de reais, considerado o mais caro do mundo.

O recurso que chegou ao Supremo foi interposto pela família da criança e pretendia cassar decisão judicial que havia negado o pedido que foi realizado junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) ainda no ano passado. Sobre o caso, o ministro-relator disse que o medicamento foi comprado para ser aplicado na paciente e que não há dúvidas sobre a sua eficácia depois de sua incorporação pela rede pública de saúde.

A doença em questão é rara e degenerativa, transmitida de pais para filhos e interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, os quais são responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples, como respirar, engolir e se mover. (RcL 62049).