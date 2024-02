Será levado ao plenário do Conselho Nacional de Justiça, pelo ministro Luís Roberto Barroso, proposta para reduzir a nota de corte de 7 para 5 quando se tratar de pessoa com deficiência no Exame Nacional da Magistratura (Enam), que ocorrerá no dia 14 de abril próximo.

Esse exame funciona como filtro nacional para o ingresso de juízes na carreira, cujo edital foi lançado neste mês e não previa nota de corte diferenciada para pessoas com deficiência, mas apenas para pessoas negras e indígenas. Para aquelas, era prevista apenas duração maior para fazer a prova.