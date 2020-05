Dídimo Heleno

Desde o quase saudoso “mensalão”, passando pelo “petrolão” e todas as infindáveis etapas da operação Lava-Jato, os brasileiros se acostumaram a, do sofá de casa, assistir aos desfechos constrangedores das ações policias, com barulhos de sirenes, rabiadas de pneus e toda a pirotecnia comum nesses momentos…