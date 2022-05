Maconha autorizada

Dídimo Heleno

Um homem foi autorizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a cultivar cannabis sativa, a popular maconha, com o objetivo de extrair o óleo canabidiol para uso no tratamento médico do seu filho. A Corte apontou o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde para embasar a decisão.

