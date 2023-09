A 3ª Vara de Família de Joinville (SC) reconheceu a maternidade e anulou registro civil de uma mulher que foi criada como irmã dos seus filhos. O nome dela, agora, figura nos documentos como mãe biológica, mesmo que o pai seja ignorado. Isso depois de 55 longos e penosos anos.

Segundo consta, uma adolescente, ainda no ano de 1968, menor de idade, teve gêmeos oriundos de um romance que não era consentido por seus pais. Quando foi dada a notícia da gravidez houve grande rejeição dos genitores, proibindo-a de se encontrar com o então namorado, que depois de algum tempo passou a conviver com outra pessoa.

Como ela ficou muito confusa, retornou à casa dos pais, onde foi acolhida. Com o intuito de “salvar a honra” da filha, os seus genitores decidiram que assumiriam e declarariam a paternidade e maternidade das crianças, registrando os netos como se filhos fossem, tudo para que não sofressem o preconceito e a humilhação de ter o pai ausente dos documentos, temendo ainda a vergonha moral e religiosa.

A mulher disse que essa decisão nunca a agradou, mas depois de ter sido abandonada pelo namorado e diante da pressão psicológica e religiosa dos pais, resolveu ceder, pois dependia deles para sobreviver. Os filhos, criados como irmãos, tiveram conhecimento da verdadeira história, mas a mulher continuou a não ser reconhecida oficialmente como mãe deles. Aos olhos dos outros, ela era uma irmã mais velha.

Depois de muitos anos, mãe e filhos buscaram o Judiciário e anexaram os exames de DNA com os resultados que apontam os laços sanguíneos entre eles. O magistrado explicou que o reconhecimento de filiação não prescreve e que os avós maternos, agora falecidos, praticaram ilegalidade, o que se tornou conhecido como “adoção à brasileira”, que se dá quando se registra filho de outra pessoa em seu nome, uma forma de fugir das exigências legais, sem as cautelas impostas pelo Estado.

O magistrado disse, ainda, que a mãe biológica não pode ser penalizada pela conduta dos seus pais. “Mesmo que a parte requerente tenha sido acolhida em lar adotivo e usufruído de uma relação socioafetiva, nada lhe retira o direito de tomar conhecimento real de sua história, de ter acesso à sua verdade biológica que lhe foi usurpada desde o nascimento até a idade madura. Assim, declaro que os gêmeos são filhos biológicos da requerente, deste modo determino a retificação dos registros de nascimento com o nome da genitora e para que sejam suprimidos os nomes dos pais registrais”, decidiu o juiz.