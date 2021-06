Dídimo Heleno

Foi incluído na certidão de nascimento de uma criança o nome da esposa da mãe biológica, segundo decisão da 27ª Vara Cível de Maceió (AL). No caso, as mães recorreram à Justiça após negativa do cartório em registrar o filho do casal em nome das duas. A mãe afetiva alegou que elas estão casadas desde 2015 e que já havia, inclusive, reconhecido…