Má-fé processual

O promotor de Justiça Ricardo Manuel de Castro, do Ministério Público de São Paulo, ficou todo empolgado e ofereceu denúncia de superfaturamento, o que culminou numa ação de responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa, com pedido liminar, proposta contra funcionários do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e uma empresa de…