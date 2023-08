Dídimo Heleno

Depois de 24 anos vivendo com uma família, Lourinha foi apreendida pela Polícia Ambiental. Trata-se de um papagaio, a ave. O ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça reformou decisão do Tribunal de Justiça Paulista para restabelecer decisão que permitiu que o animal apreendido voltasse ao convívio doméstico.

O seu dono disse que sempre demonstrou, desde a mais tenra idade, afeição e amor pelos animais, chegando ao ponto de cuidar aleatoriamente daqueles abandonados e maltratados que chegavam à sua porta. Conta que no início do ano de 1996 chegou em sua casa um conhecido conduzindo um papagaio-verdadeiro (amazona aestiva) com mais ou menos um mês de vida.

Pois bem. O aspecto físico da ave, segundo diz o autor da ação, era deprimente, o que o fez adotá-la, apelidando-a de Lourinha e, por longos 24 anos, tiveram uma boa convivência, tendo o animal se adaptado ao convívio e ambiente humano. Em agosto de 2020 a Polícia Militar Ambiental apreendeu o papagaio, tendo sido aplicadas penalidade e advertência. A ave foi encaminhada parra Associação Protetora de Animais Silvestres.

Segundo a sentença, o tempo de criação do bicho depõe a favor do cuidador, o que autoriza a prever que ele estava sendo bem tratado, estando incorporado à convivência familiar, “numa harmonia que não merecia quebra, salvo em se demonstrando maus tratos”. Dessa forma, Lourinha foi restituída à guarda. (AREsp 1.281.998).