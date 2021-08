Livro novo na praça

Dídimo Heleno

As advogadas Graziela Reis e Marcia Ayres, que atuam no Tocantins, além do acadêmico de Direito Kaio Pinheiro Valadão participam da coletânea “Direito Internacional Privado: teoria geral, processo, relações familiares”, organizada por Gustavo Ferraz de Campos Monaco, Solano de Camargo e Kim Modolo Diz, uma publicação do Instituto Brasileiro de Direito…