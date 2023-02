Dídimo Heleno

O Supremo Tribunal Federal irá decidir se suspende definitivamente lei do Estado de Rondônia que proíbe linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições locais de ensino, públicas ou privadas, bem como em editais de concursos públicos. O julgamento teve início no último dia 3 e terminará no próximo dia 10, de forma…