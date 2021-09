Limitação de anuidade da OAB

Dídimo Heleno

O advogado Diego de Bona ingressou com ação em desfavor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul, pedindo a condenação da requerida a limitar a cobrança de anuidades em conformidade com o que diz a Lei 12.514/2011 e que lhe fosse restituído o que foi pago a maior.

A referida lei dispõe sobre as contribuições devidas aos conselhos…