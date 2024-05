Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia a família monoparental é considerada entidade familiar, devendo existir proteção ao seu núcleo afetivo e social, sem importar se é o pai ou a mãe que exerce o Poder Familiar, em razão do princípio constitucional da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF).

Dessa forma, foi dado provimento a recurso de apelação interposto por um professor universitário solteiro, mas que adotou em 2019 um adolescente com 17 anos e requereu administrativamente licença por 180 dias, tendo sido concedidos apenas 30. Diante disso, ele impetrou mandado de segurança em desfavor da reitoria da universidade, mas o juiz de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, alegando ausência de legitimidade e de interesse processual.

Ele recorreu e pediu a equiparação da licença adotante à licença gestante, argumentando, ainda, que não deve haver distinção entre crianças e adolescentes. “Considerando a condição de pai solteiro do apelante, mostra-se patente seu direito à extensão da licença adotante ao mesmo período da licença maternidade, em atenção aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade e proteção integral da criança com absoluta prioridade”, disse o relator do caso. (Processo 8037133-24.2020.8.05.0001).