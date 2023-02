Dídimo Heleno

Quem teve o privilégio de conhecer e conviver com o advogado Epitácio Brandão Lopes sabe de quão valoroso ser humano estou a me referir. Eu o conheci na Maçonaria e lá ingressei tendo ele como padrinho a pedido do meu amigo Hercy Filho. Não demorou muito para que a nossa amizade se consolidasse com rapidez, afinal ele era um homem de fácil convivência, dócil, coração de manteiga, daquele tipo de gente que nunca sabe dizer “não”.

À época eu ainda trabalhava como assessor de desembargador no Tribunal de Justiça do Tocantins. Com o tempo o Epitácio me convidou para uma parceria na advocacia juntamente com a sua família, cujo escritório já existia há muitos anos. Sua esposa Mery Ab-Jaudi, sempre ativa e companheira, tinha o apoio das filhas Adriana e Lílian, advogadas, além de Epitácio Filho, também advogado, e Meiry, a única que, como dizia Epitácio com seu jeito bonachão, tomou o rumo certo, já que é médica.

Epitácio faleceu precocemente em 2019, deixando um grande vazio na advocacia tocantinense, perda irreparável a todos os que o cercavam – e não eram poucos. Ele foi sempre ativo causídico, tendo presidido a OAB do Tocantins, conhecido e reconhecido pela lhaneza de caráter e prestatividade, simpatia e carisma. Pouco antes dele falecer encerramos a parceria depois de sete proveitosos anos, mas mantive a amizade com ele e a família, que cultivo até hoje.

Lílian Abi-Jaudi Brandão, filha mais velha do Epitácio, advogada militante e aguerrida, tornou-se, claro, minha amiga ao longo dos anos em que trabalhamos juntos. Ela sempre foi apegadíssima ao pai e, com a sua partida, e durante o período tenebroso da pandemia, lançou o livro “O Fundo do Poço Não é o Fim da Linha” (Autografia Editora, Rio de Janeiro, 2022, 334 p.). A obra é dedicada ao pai e ela diz que ele a salvou de si mesma e a transformou espiritualmente.

Segundo a autora, a separação física do pai “sangrou” seu coração. A dolorida vivência do luto a fortaleceu emocionalmente e é exatamente isso que o livro nos mostra: a aquisição da sabedoria por meio do autoconhecimento, uma tarefa nada fácil, mas possível. Vale a pena ler esse belíssimo depoimento de alguém que aprendeu com a dor da perda e, exatamente por isso, tem muito a nos ensinar.

A autora lançou mais recentemente o livro “Câncer de mama – Diário de uma paciente. Como se manter física e emocionalmente forte para lidar com o diagnóstico e enfrentar os sintomas do tratamento” (Autografia Editora, Rio de Janeiro, 2022, 258 p.). Trata-se de um livro elaborado para auxiliar muita gente que, infelizmente, é acometida por essa enfermidade tão comum em nossos dias. Lílian faz dessa luta um verdadeiro manual de como enfrentar positivamente os percalços.

Acometida de câncer aos 45 anos, a autora diz que “quem recebe o diagnóstico precisa de estratégias positivas e agir rapidamente se quiser alcançar a cura”. O livro é um relato de quem enfrentou e venceu as dificuldades de um tratamento invasivo, o impacto da notícia, a mastectomia e a vergonha de mostrar o corpo após a cirurgia, os sintomas físicos e emocionais da quimioterapia, queda do cabelo, a prática de atividades físicas e boa alimentação, enfim, um roteiro imprescindível não só para quem enfrenta a doença, mas a qualquer um que aprecia, como Lílian, o dom da vida. As obras são verdadeiras lições e podem ser adquiridas pelos sites amazon.com.br e autografia.com.br. Leitura indispensável!