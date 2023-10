O Justiça do Trabalho em Fortaleza (CE) condenou um banco a pagar indenização por danos morais e horas extras a um funcionário que era chamado de “lerdo e lesado”. Ele disse que toda essa crueldade e impaciência se deu por conta de sua inexperiência em seu primeiro emprego numa instituição financeira.

Para a julgadora do caso, não é cabível palavras depreciativas que extrapolam o poder diretivo e esse excesso é punível por se tratar de ato ilícito, o que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. O banco terá que desembolsar R$ 30 mil, incluindo horas extras, aviso-prévio, repouso semanal remunerado, 13º salário, férias com 1/3 e depósito do FGTS mais a multa de 40%. (Processo 0000645-85.2022.5.07.0017).