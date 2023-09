Dídimo Heleno

A Lei 3.528/19, do Estado do Tocantins, que cria o Cadastro Estadual de Usuários e Dependentes de Drogas no âmbito da Secretaria Estadual de Segurança Pública, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade os ministros acompanharam o voto do relator, Edson Fachin, na ADin 6561, proposta pelo procurador-geral da República, Augusto Aras.

Para o procurador a referida lei estadual usurpa a competência privativa da União para legislar sobre matéria penal e processual penal, além de violar os princípios da dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência, bem como o direito à intimidade. O julgador entende que a norma institui espécie de lista de antecedentes criminais, cujo objetivo é tornar conhecidas, no meio policial, pessoas que já foram detidas com substâncias entorpecentes. “Não se recupera pessoas lançando-as em cadastro que poderá trazer mais exclusão e estigmatização”, disse o ministro.

O relator assevera que esse cadastro se assemelha ao extinto rol de culpados, o qual armazenava informações sobre condenações criminais transitadas em julgado. Ele disse, ainda, que na esfera federal há legislação própria, a Lei 11.343/06, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad), voltado para prevenção e tratamento do usuário e dependente de drogas e plano individual de atendimento. “A gestão dessas informações, portanto, compete à União, não podendo os estados criarem um cadastro próprio”, pontuou Fachin.