Lei inconstitucional

Dídimo Heleno

Ao analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6600 o plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou inválidos os dispositivos do Estatuto dos Policiais Militares e dos Bombeiros Militares do Estado do Tocantins (Lei Estadual 2.578/2012) que faziam diferenciação entre a maternidade biológica e a adotiva para fins de concessão de…