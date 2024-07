No último mês de abril foi sancionada a Lei 14.831/24, que criou o “Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental”, que é concedido pelo governo Federal a empresas que adotarem critérios de promoção da saúde mental e do bem-estar de seus funcionários.

Entre as diretrizes estão o combate à discriminação e assédio sexual. Para a advogada Mariana Castelo Branco, “a lei não altera diretamente as regras de concessão de licenças médicas por transtornos mentais, ou seja, as empresas ainda precisam seguir as normas da CLT e da Previdência Social para conceder tais liberações aos seus empregados”.

E continua: “Contudo, as que se certificarem como Promotora da Saúde Mental podem ter diferenciais na concessão de licenças médicas, com agilidade na análise dos pedidos e prazos maiores de afastamento.

A norma é um passo importante para a construção de um ambiente laboral mais justo, humano e produtivo, onde a saúde mental é valorizada e protegida”, concluiu.

Essa certificação tem validade de dois anos e após esse período o empregador deverá passar por nova avaliação para que seja renovada. As empresas poderão desfrutar de alguns benefícios, como a melhoria da imagem junto aos trabalhadores, clientes e parceiros, além da oportunidade de se destacar no mercado.

“É importante destacar que o governo Federal deve fornecer apoio técnico e financeiro às empresas para que implementem medidas de promoção da saúde mental. Isso pode incluir a capacitação de gestores para lidar com situações de saúde mental no trabalho e a oferta de serviços de apoio psicológico aos empregados”.