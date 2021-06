Lei de Improbidade na Câmara

Dídimo Heleno

Por 408 votos a 67 a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana proposta do deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que por meio do Projeto de Lei 10.887/18 alterou vários pontos da Lei de Improbidade Administrativa (8.429/1992). Uma das principais modificações é que a punição para agentes públicos somente ocorrerá se agirem com dolo, isto é, com intenção de…