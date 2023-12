O Juizado Especial Cível, no Distrito Federal, manteve condenação de uma empresa ao pagamento indenizatório por danos morais a um consumidor que identificou larvas num alimento que havia adquirido. A sentença determinou o pagamento de R$ 5,53 por danos materiais e R$ 2 mil por danos morais.

Em grau de recurso, interposto pela parte ré, houve alegação de falta de provas sobre a ingestão do produto, o dia em que teria sido consumido, a forma de armazenamento e eventuais transtornos alimentares. Alegou, ainda, que a mera aquisição de um produto impróprio não gera dano moral.

No entanto, a Turma Recursal manteve a decisão inicial e afirmou que a relação jurídica entre as partes é consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, o homem havia adquirido três enroladinhos de queijo e, ao colocar os produtos no micro-ondas para esquentar, constatou a presença das larvas, o que o levou a não consumi-los.

O consumidor apresentou como provas a nota fiscal, fotografia da embalagem e vídeo do produto impróprio para consumo, que não foram contestadas pela parte ré. Foi citado entendimento do STJ, no sentido de que o dano moral será caracterizado mesmo que não haja a ingestão do produto impróprio para o consumo (REsp 1.899.304/SP).