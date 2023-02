Lambança histórica

Dídimo Heleno

Etimologicamente a palavra “lambança” significa uma manifestação ruidosa que gera desordem, barulho, confusão, tumulto. Foi isso que conseguiu o senador Marcos do Val (Podemos-ES). Num primeiro momento ele disse que bolsonaristas, com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentaram convencê-lo a gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes,…