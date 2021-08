Língua, ouvido e tiro

Dídimo Heleno

Uma mulher de 57 anos estava num bar quando um homem, de forma ousada, passou a língua em seu ouvido. Ela, proprietária do estabelecimento, entregou o seu revólver a um amigo, que também não tinha gostado da atitude do lambedor. Assim, após entrarem em vias de fato, o amigo da mulher, para se defender, desferiu um tiro que atingiu o abdômen do homem da…