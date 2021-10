Didimo Heleno

O projeto “Justiça para Todos” foi implantado já na gestão do desembargador João Rigo à frente da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Consta do site da Corte que entre os dias 16 de abril e 10 de outubro deste ano de 2021 foram julgados 2.898 processos, sendo que 2.450 são da primeira instância e 448 da segunda…