O Tribunal de Justiça de São Paulo validou contrato de empréstimo de um homem com um banco em que a taxa de juros remuneratórios é de 23% ao mês, ou 1.141,46% ao ano. Para o colegiado, sem qualquer rubor, a taxa média de mercado não pode servir de limite ou teto para as instituições financeiras.

Em primeira instância o juiz teve mais vergonha e declarou abusiva a cláusula que estabelece essa taxa. Porém, o desembargador Afonso Bráz, relator do caso, disse que não houve configuração de abusividade na taxa pactuada e que, para tanto, seria necessário analisar os demais componentes do sistema financeiro, que remuneram o custo final do dinheiro emprestado.

Para o julgador, não há no caso onerosidade excessiva, observando que a taxa média do mercado é composta por diversas instituições financeiras, muitas das quais não realizam empréstimos a clientes de alto risco. Disse, ainda, que a taxa média não pode servir de limite ou teto para as instituições financeiras, pois apresenta uma oscilação entre diferentes números, tanto maiores quanto menores. Dessa forma, sem nem pestanejar, o julgador entendeu que está “ausente ilegalidade na taxa de juros cobrada”, não havendo espaço para a revisão contratual. A Corte disse amém e acompanhou o relator. (Processo 1004082-38.2022.8.26.0438).