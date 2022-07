Julgamento e Rivotril

Dídimo Heleno

Há casos no Judiciário que desafiam a nossa compreensão tamanha a morosidade para que se estabilize uma decisão judicial. Desde 1981 tramita um processo milionário, já em fase de execução, que trata da posse de um terreno onde funciona o campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Agora ele foi extinto por decisão do juiz federal…