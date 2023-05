Dídimo Heleno

Uma operação sigilosa que investiga suposto esquema de tráfico de medicamentos em Santa Catarina resultou na prisão do juiz Tiago Fachin, que passou por audiência de custódia e, liberado, terá de usar tornozeleira eletrônica. O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público (Gaeco) cumpriu mandado de busca e apreensão no Fórum da comarca de Rio do Sul, no Alto Vale Itajaí e cumpriu mandado de prisão em Joinville, na residência do magistrado. Outros mandados foram cumpridos em São José e Palhoça.

Essa operação apura suposto envolvimento do magistrado com tráfico de drogas, mais especificamente medicamentos tarja preta que seriam trazidos do Paraguai. O Tribunal de Jutiça Catarinense, em nota, informou que o juiz Tiago Fachin será afastado de suas atividades judicantes e proibido de entarr em contato com outros investigados, além de mais algumas medidas restritivas.

Veja a nota do TJSC: “O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), por meio do Núcleo de Comunicação Institucional (NCI), informa que foi homologada agora há pouco a prisão em flagrante do magistrado preso hoje em Joinville. O desembargador relator do caso determinou que ele seguirá com monitoramento eletrônico, afastamento das atividades judicantes e proibição de entrar em contato com outros investigados, além de outras medidas restritivas”.