Dídimo Heleno

Um casal, que possui quatro cães, se separou. Os animais ficaram sob a guarda da mulher, mas o homem se obrigou a pagar uma pensão mensal, a título de ajuda de custo, no valor de R$ 600 para a manutenção dos bichos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que o destino de animais domésticos, cujos tutores rompem relacionamentos amorosos, deve ser apreciado no âmbito judicial por varas de família. Será o chamado “juiz pra cachorro”.

Segundo a relatora do caso, apesar da natureza jurídica dos animais dada pela legislação civil, a jurisprudência tem evoluído para dar tratamento diferenciado ao bicho de companhia/estimação, os chamados “pets”, em razão do seu vínculo afetivo com seres humanos. No Senado Federal há o Projeto de Lei 542/18, que trata da custódia compartilhada dos animais em razão da dissolução do casamento.

No caso em questão, a mulher ficou sem receber a pensão de R$ 600 por alguns meses e, por isso, ingressou com ação na Justiça, que foi distribuída para uma vara cível, mas o juiz declinou da competência e enviou o caso para uma das varas de família. O titular da vara não gostou e disse que “apesar do afeto existente entre o dono e seu animal de estimação, não compartilho do entendimento de que este possa ser objeto de guarda, alimentos ou sua cobrança e regime de convivência, pois o animal não é sujeito de direitos nem pode ser equiparado à figura dos filhos, a quem tais institutos são previstos”. Porém, o TJSC concordou com o primeiro juiz e disse que é mesmo da vara de família a competência para julgar o caso. O número do processo não foi divulgado.