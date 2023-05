Dídimo Heleno

O juiz federal Eduardo Luiz Rocha Cubas, do TRF da 1ª Região, foi aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Tudo isso se deu por sua participação ativa em atos político-partidários no período eleitoral de 2018. O relator do caso, conselheiro Mauro Martins, disse que o magistrado gravou um vídeo em frente ao TSE, onde estava acompanhado do deputado federal, Eduardo Bolsonaro.

No tal vídeo ele questionava a lisura no processo eleitoral, colocando em xeque as urnas eletrônicas. “Ele não pode se manifestar sobre política partidária. A magistratura ou o papel dele como líder de uma associação não dá a ele o direito de se manifestar sobre todo e qualquer assunto, sobretudo sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas, um tema que à época gerava intensos debates. Colocou em risco as instituições democráticas, aí incluídas a Justiça Eleitoral e a normalidade das eleições”, açoitou o conselheiro.

A conselheira Salise Sanchotene disse que “por todo o conjunto do que aconteceu e pelo estado do que vivíamos à época entendo que não há outra resposta que não a aposentadoria compulsória”. O corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, levantou a questão da quarentena dos juízes, pois, segundo disse, não podem usar sua jurisdição para praticar atos políticos, como pendurar a toga num dia e, logo em seguida, se candidatarem a um cargo político. (PAD 0000197-18.2019.2.00.0000).