Dídimo Heleno

A tal da “lacração” tomou conta de tudo. Há várias maneiras de “lacrar”, como se diz no jargão da internet. Uma frase de efeito, uma atitude inusitada, um rebolado a mais e pronto, está feito o vídeo ou texto que pode viralizar. Essa é uma das buscas cotidianas do sapiens moderno: angariar curtidas e seguidores.

Mas há, também, no âmbito do Judiciário, decisões que parecem moldadas para a lacração. O juiz Maurício Pereira Simões, da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo, disse que as relações de emprego devem ser pautadas pela razoabilidade, dignidade da pessoa humana e pelo valor social do trabalho.

Esses argumentos foram utilizados pelo julgador para condenar a Uber a pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 1 bilhão. Isso mesmo: um bilhão! Essa decisão é oriunda de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, onde requer o reconhecimento do vínculo de emprego entre a referida empresa e os motoristas, alegando que teria havido dano moral coletivo.

O autor da ação também pediu que a decisão tenha alcance nacional e que a Uber se abstenha de contratar motoristas a partir de relações contratuais diversas do emprego. A empresa contestou tudo isso, mas o juiz foi incisivo: “Condeno a Ré à obrigação de fazer, qual seja, observar a legislação aplicável aos contratos firmados com seus motoristas, devendo efetivar os registros em CTPS digital na condição de empregados, de todos os motoristas ativos, bem como daqueles que vierem a ser contratados a partir da decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 para cada motorista não registrado”.

Para aplicar a multa de R$ 1 bilhão o juiz argumentou o seguinte: “Como é cediço, as condutas abusivas suso mencionadas caracterizam o dano moral coletivo, que atenta contra a dignidade psíquica da população, de forma repetitiva e prolongada, e que expõe a classe trabalhadora a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de causar ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, e que tenha por efeito excluir a posição da parte trabalhadora no emprego ou deteriorar o ambiente de trabalho durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções”.

Esse valor, segundo o douto, deverá ser destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (90%), bem como às sociedades de motoristas que tenham registro em cartório (10%). A Uber disse, em nota, que vai recorrer e “não vai adotar nenhuma das medidas elencadas pelo juiz da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo. A decisão representa um entendimento isolado e contrário à jurisprudência que vem sendo estabelecida pela segunda instância do próprio Tribunal Regional de São Paulo em julgamentos realizados desde 2017, além de outros Tribunais Regionais e o Tribunal Superior do Trabalho”. (Proc. 1001379-33.2021.5.02.0004).