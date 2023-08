Dídimo Heleno

Danilo Mansano Barioni é juiz da 38ª Vara Cível de São Paulo e, ao despachar uma petição, desabafou diante dos 128 exequentes indicados. Ficou indignado e inconformado com esse grande número de litisconsortes, razão pela qual determinou a emenda da peça inicial. Ele disse que “é de desanimar” e lembrou, ainda, que “o nada leva a lugar nenhum”.

“O que aqui aporta é o que costumo chamar de litisconsórcio ativo facultativo multitudinário caótico, formado por 128 pretensos exequentes. Sim, alguém supôs que isto seria razoável, plausível, ‘econômico’, que viabilizaria uma prestação jurisdicional racional e ágil (suponho que é isto que desejam) e apresentou uma petição inicial com 128 pretensos exequentes”.

O douto juiz disse ter se lembrado da música “Disneylândia”, dos Titãs, tendo em vista a “miscelânia quase alucinada, que lá envolve aspectos variados e aqui encerra uma mescla de pessoas residentes em lugares muito diversos e que acaba por constituir um litisconsórcio sem arremedo de plausibilidade.

O magistrado detectou, ainda, que as partes residem em diferentes cidades de 14 Estados da Federação, o que, segundo alegou, seria caótico para o andamento do processo. Ao concluir sua decisão, denominou de “ciclo vicioso” o caso, o que “acaba por sobrecarregar as varas e assim comprometer a prestação jurisdicional ágil”. (Processo 1089600-06.2023.8.26.0100).