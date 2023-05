Dídimo Heleno

Se você não sabe, juiz das garantias é aquele que atua na fase de inquérito, oportunidade em que é avaliada a necessidade de autorização de procedimentos para auxiliar a polícia e o Ministério Público, por exemplo, a apurar um caso. Assim, se essa figura for oficializada, haverá um juiz para atuar no inquérito e outro para julgar a ação, cujo objetivo é tornar a prestação jurisdicional mais imparcial, uma vez que a atuação na fase de investigação poderia comprometer a imparcialidade do julgador.

Essa é uma previsão que veio com a “Lei Anticrime”, mas à época foi suspensa pelo ministro Luiz Fux, do STF, ainda em janeiro de 2020. Agora, a ministra Rosa Weber, presidente da Suprema Corte, pautou o julgamento para o próximo dia 24. A citada lei foi publicada em dezembro de 2019, mas no mês seguinte Fux concedeu liminar e suspendeu a implementação do juz das garantias até que a decisão fosse referendada pela Corte.

Na sessão do dia 24 o STF irá analisar quatro ações que foram ajuizadas por entidades de classe da magistratura e partidos políticos, que apontam suposta inconstitucionalidade do juiz das garantias e afirmarm que tal poderia ocorrer por lei de iniciativa dos tribunais, e não do Congresso. Alegam, ainda, violação aos princípios do juiz natural e da igualdade. (ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305).