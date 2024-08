A juíza da 12ª Vara Criminal do Recife/PE condenou a 7 anos de detenção o jornalista Ricardo César do Vale Antunes por crimes de calúnia, difamação e injúria em uma ação proposta pelo deputado federal Felipe Augusto Lyra Carreras, por conta de reportagens publicadas pelo réu num blog e redes sociais, ligando o parlamentar a esquemas de corrupção em São João de Caruaru, município também em Pernambuco.

A Justiça entendeu como graves as ofensas à honra do deputado, bem como à sua reputação, o que fez com que este promovesse a queixa-crime contra o jornalista. Para a juíza, a liberdade de expressão não pode ser utilizada para justificar ataques pessoais ou acusações sem fundamento. Para ela, as críticas não se limitaram ao que se espera do bom jornalismo.

Ainda cabe recurso e o jornalista poderá recorrer em liberdade e ele disse que irá processar a magistrada por perseguição judicial se referindo também a outra decisão da mesma julgadora, em que foi determinada a sua prisão preventiva por conta de reportagem sobre um promotor de Justiça. Essa ordem de prisão foi revogada em segunda instância. Ele diz que suas publicações são de interesse público. (Processo 0071028-88.2023.8.17.2001).