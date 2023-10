O fato de não existir norma celetista a respeito de acompanhamento dos pais a crianças diagnosticadas com o espectro do autismo não impede a redução da jornada de trabalho sem diminuição da remuneração. Foi com esse entendimento que a 1ª e 2ª Turmas do Tribunal Superior do Trabalho garantiram a redução da jornada a funcionários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) responsáveis por crianças autistas.

A autora da ação pediu a redução da sua jornada de oito horas diárias pela metade, mas a empresa negou. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Piauí) também negou o pedido, mas no Tribunal Superior do Trabalho a desembargadora convocada Margareth Rodrigues da Costa lembrou que o STF já reconheceu o direito de redução de jornada aos servidores estaduais e municipais que tenham filho ou dependente com deficiência. A redução da jornada, portanto, foi concedida. (Processo 31-38.2015.5.06.0019).