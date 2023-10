Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, é defensor da discussão sobre a semana de quatro dias de trabalho por meio de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. “Passou da hora [de se discutir a questão]”, disse. Ele acrescentou que essa é uma opinião dele e não representa um posicionamento do governo.

E acrescentou o ministro: “Tenho certeza de que o presidente Lula não iria bloquear um debate, em que a sociedade reivindique que o Parlamento analise a possibilidade de redução da jornada de trabalho sem redução dos salários, evidentemente. Eu acho que a economia brasileira suportaria”.

A semana de apenas quatro dias de trabalho vem sendo testada em alguns países. Aqui no Brasil um experimento está envolvendo cerca de 21 empresas em projeto conduzido pela 4 Day Week Global, uma comunidade sem fins lucrativos que realiza projetos-piloto como esse no mundo todo, e pela empresa brasileira Reconnect Happiness at Work.