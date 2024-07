O Tribunal de Justiça Paulista condenou a produtora de um programa de podcast e mais dois colegas do jogador Kléber Gladiador, os ex-jogadores Souza e Renan Teixeira, a pagarem indenização de 30 mil reais por terem imputado a ele a pecha de bandido. A Corte considerou que, ainda que os comentários tenham sido feitos em tom jocoso, as falas ultrapassaram os limites da liberdade de expressão.

Os três jogadores jogaram juntos no time do São Paulo e as ofensas ocorreram quando, no transcurso das conversas, os colegas relembraram episódios passados, chamando Kléber de bandido. Para a relatora do caso, as expressões foram injuriosas e ofensivas e desprovidas de qualquer veracidade. A produtora do podcast foi condenada pela veiculação do conteúdo. Determinou-se, ainda, que os réus se retratem publicamente e removam o conteúdo ofensivo da internet. Ainda cabe recurso. (Processo 1005421-76.2022.8.26.0100