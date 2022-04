Jocoso e sem danos

Dídimo Heleno

Quando o advogado resolver ser engraçadinho em suas petições só precisa tomar o cuidado para que tais excessos não redundem em danos. Segundo a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em tese é possível a responsabilização civil ou penal do profissional por tais gracejos, mas desde que tenha causado danos no exercício de sua…