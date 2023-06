Dídimo Heleno

A Suprema Corte julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 499 (ADPF) e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.835 e 5.862 (ADI’s) para declarar inconstitucionais dispositivos de lei complementar federal que deslocaram a competência para a cobrança do Imposto sobre Serviços (ISS) do município prestador do serviço para o do tomador.

Essas ações questionavam a validade e dispositivos da LC 116/03, alterados pela LC 157/16, determinando que o ISS seria devido no município tomador do serviço no caso dos planos de medicina em grupo ou individual, de administração de fundos e carteira de clientes, de administração de consórcios, de administração de cartão de crédito ou débito e de arrendamento mercantil (leasing).

O ministro Alexandre de Moraes, em 2018, concedeu liminar para suspender os efeitos dos dispositivos, entendendo que a nova disciplina normativa deveria apontar com clareza o conceito de “tomador de serviços”, o que gerava insegurança jurídica e a possibilidade de dupla tributação ou de incidência tributária incorreta.

A LC 175/20, então, especificou a figura do “tomador de serviços” e padronizou um sistema nacional para o cumprimento de obrigações acessórias referentes ao tributo municipal. O relator, que votou pela procedência dos pedidos, continuou a entender que a LC 175 não definiu com clareza o que seria “tomador de serviços”, mantendo-se, no seu entendimento, a insegurança jurídica. Votou pela manutenção do recolhimento do ISS no município do prestador de serviço.

O ministro disse que “somente diante de uma definição clara e exauriente de todos os aspectos da hipótese de incidência é possível ter previsibilidade e impedir conflitos de competência em matéria tributária”. Considerou “louvável” a implantação de um sistema nacional padronizado de obrigações acessórias do ISS. Porém, disse que como sua instituição se relaciona diretamente com os demais dispostiviso questionados, ela também é inconstitucional. Ficaram vencidos os ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes.