A Corte Suprema israelense derrubou na última segunda-feira, dia 1º, a lei que enfraquecia o Poder Judiciário de lá, fixando que suas decisões poderiam ser vetadas pelo Legislativo, o que beneficiaria diretamente o primeiro-ministro Netanyahu, que responde por acusações de corrupção.

Essa reforma do Judiciário havia sido proposta pelo premier israelense e foi motivo de inúmeros protestos da população, que saiu às ruas ao longo de meses em 2023, só reduzindo em razão do conflito entre Hamas e Israel, iniciado no último dia 7 de outubro do ano passado.

Essa lei que perdeu a validade dava inúmeros poderes ao primeiro-ministro, vetando o poder da Suprema Corte de anular decisões governamentais e ministeriais, o que, na prática, acabaria por beneficiar o próprio Benjamin Netanyahu. O Likud, partido do premier, disse que a decisão foi “infeliz”, acusando a Corte Suprema de se opor à vontade do povo. Parece-nos que foi justamente o contrário.